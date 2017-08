In Millionen von Eiern wurde eine zu hohe Dosis von Fipronil festgestellt. Einige davon sind auch nach Deutschland gelangt.

In Millionen von Eiern wurde eine zu hohe Dosis von Fipronil festgestellt. Einige davon sind auch nach Deutschland gelangt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei den Kontrolle von Eiern auf eine mögliche Belastung mit dem Insektizid Fipronil rechnet das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für Dienstag mit weiteren Untersuchungsergebnissen. „Wir hoffen, dass wir am Dienstag neue Informationen erhalten“, sagte eine Sprecherin. Vergangene Woche hatte das Ministerium empfohlen, auf den Verzehr von Eiern mit dem Stempel „NL“ zu verzichten. In drei von fünf Proben von niederländischen Erzeugern waren Fipronil-Rückstände nachgewiesen worden. Bei Eiern aus Baden-Württemberg ist bislang keine Belastung festgestellt worden.

Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat die belgischen Behörden scharf kritisiert. Dass sie über einen Monat damit warteten, ehe sie über den Fipronil-Verdachtsfall auf einem Hühnerhof informierten, sei „absolut nicht vertretbar“, sagte er. Die belgische Lebensmittelbehörde hatte eingeräumt, schon Anfang Juni über einen ersten Verdachtsfall informiert worden zu sein. Erst am 20. Juli wurden jedoch andere EU-Staaten informiert.

