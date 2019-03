Winnenden (dpa/lsw)Nach einem Großeinsatz am Wochenende hat die Polizei weiter nach einem elfjährigen Jungen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Zunächst blieb die Suche am Montag rund um die Stadt aber erfolglos.

Ein Suchhund hatte am Montagnachmittag womöglich noch eine Fährte entdeckt, wie es hieß. Polizisten hatten außerdem Flyer am Schulweg des Jungen verteilt und um Hinweise gebeten. «Es haben sich zwar mehrere Anrufer gemeldet, aber sie ob brauchbare Hinweise geben konnten ist noch unklar», so der Sprecher.

Der Elfjährige war am Freitag nach der Schule nicht in seine Wohngruppe zurückgekehrt. Er lebt den Angaben nach ohne seine Eltern in Deutschland. Bei Verwandten in der Region sei er bislang nicht aufgetaucht.