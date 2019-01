Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Lotto-Millionär weiterhin verzweifelt gesucht: Auch nach 21 Monaten hat sich ein Lottokönig aus dem Raum Reutlingen noch nicht gemeldet, teilte eine Sprecherin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH in Stuttgart mit. Auf ihn warten weiterhin 11,3 Millionen Euro.

Es komme nicht allzu oft vor, dass vor allem große Gewinne nicht abgeholt würden. Über die Gründe dafür, warum dies so sei, lasse sich munter spekulieren. «Vermutlich wurde die Spielquittung weggeworfen, mit der Jeans in der Waschmaschine mitgewaschen oder sie schlummert in irgendeiner Schublade vor sich hin», erklärte die Sprecherin.

Der Mehrfachmillionär aus dem Raum Reutlingen, der bei der Ziehung am 1. April 2017 gezogen wurde, hat noch bis Ende 2020 Zeit, sich bei der Lottozentrale zu melden. Tut er es nicht, fließt der Millionengewinn in einen Topf für Sonderverlosungen. Dabei geht es um zusätzliche Gewinne wie Autos oder Reisen. Insgesamt gab es 2018 erneut 21 neue Lotto-Millionäre.