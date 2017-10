Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch im Südwesten bekommen die Menschen die Ausläufer eines Sturmtiefs zu spüren, das am Donnerstag über Norddeutschland zieht. Im Laufe des Vormittags soll es in Baden-Württemberg recht stürmisch werden, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Für den Nachmittag rechnen die Meteorologen für das gesamte Land mit Regen und zurückgehende Temperaturen. Im Flachland sei mit Windgeschwindigkeiten bis zu 75 Stundenkilometern zu rechnen. Im Hochschwarzwald seien regional sogar orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometern möglich. Der Wetterdienst rechnet damit, dass der Wind in der Nacht zum Freitag deutlich nachlassen wird.