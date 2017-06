Stuttgart (dpa/lsw) - Die Studienabbrecherquote an baden-württembergischen Hochschulen ist deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt - dennoch sieht die Landesregierung noch Handlungsbedarf. Einer Studie zufolge waren 18 Prozent der Bachelor-Studierenden innerhalb von drei Jahren nach Studienbeginn abgesprungen. Das sind elf Prozentpunkte weniger als im Bund (29 Prozent). „Der Schwund ist zu hoch, zu viele junge Menschen müssen ihre Entscheidung korrigieren“, betonten Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz (CDU) am Freitag in Stuttgart. Aus Bauers Sicht ist ein Schlüsselthema der Einstieg ins Studium, wo man mit Stützmaßnahmen, Tutorenprogrammen und „MINT-Kollegs“ ansetzen könne und dies bereits teilweise realisiere. Viele Studenten fühlen sich überfordert: So sind Leistungsprobleme der Hauptgrund für den Studienabbruch (31 Prozent). Mangelnde Motivation gaben 20 Prozent der Befragten als Grund an. Die Studie wurde vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) mit Blick auf die BA-Studienanfänger des Jahres 2014 vorgenommen. Zu ihrer Situation befragt wurden rund 2400 Exmatrikulierte. # Notizblock ## Redaktionelle Hinweise - Zusammenfassung bis 1530 - ca. 40 Zl - Bei der Studie wurden in den Sommersemestern 2013 und 2014 rund 2400 Studenten in Baden-Württemberg vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) befragt. Die Fragen lauteten unter anderem „Inwiefern haben die folgenden Gründe zu Ihrer Exmatrikulation beigetragen? Welches war der entscheidende?“ und „Wann haben Sie zum ersten Mal an einen Studienabbruch gedacht? Wann haben Sie den Entschluss getroffen, Ihr Studium abzubrechen? Wann haben Sie sich exmatrikuliert?“

