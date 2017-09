Anzeige

Geislingen/Stuttgart (dpa) - Die fortschreitende Digitalisierung in der Autobranche könnte den erwarteten Arbeitsplatz-Schwund durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in großen Teilen auffangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) in Geislingen, in der die Auswirkungen beider Trends in mehreren Szenarien gegenübergestellt werden.

Demnach werden dem Wandel in der Pkw-Branche bis zum Jahr 2030 im schlechtesten Fall mehr als 170 000 von zuletzt etwa 613 000 Jobs bei Herstellern und Zulieferern in Deutschland zum Opfer fallen. Im besten Fall wäre es nur etwa ein Zehntel davon. Dazu müssten aber alle neuen digitalen Fahrzeug-Komponenten und auch die Batterien für die Elektroautos in Deutschland produziert werden, heißt es.