Stuttgart (dpa/lsw)Die Leistungen der baden-württembergischen Schüler in Mathe und in den Naturwissenschaften haben sich laut einer neuen Studie seit 2012 kaum verändert. Der Anteil der Schüler, die in der 9. Klasse mindestens den Regelstandard erreichen, ist nahezu konstant geblieben. In den Fächern Biologie, Chemie und Physik liegt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld. In Mathe steht der Südwesten im Ranking auf Platz vier. Das geht aus dem am Freitag in Berlin vorgestellten IQB-Bildungstrend 2018 im Auftrag der Kultusminister hervor. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr rund 45 000 Schüler der 9. Jahrgangsstufen aus rund 1500 Schulen getestet.