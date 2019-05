Stuttgart (dpa/lsw)Mit seinem Verzicht auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 will CDU-Landeschef Thomas Strobl der Partei nach eigenen Worten einen offenen Machtkampf ersparen. «Das erspare ich der CDU Baden-Württemberg, das ist mein Dienst an der Partei», sagte er am Dienstag in Stuttgart. Er habe persönlich für sich schon vor langer Zeit entschieden, dass er seiner Partei einen «langen quälenden Entscheidungsprozess» ersparen will. «Ein erneuter Mitgliederentscheid bringt die Menschheit nicht weiter, und die CDU Baden-Württemberg auch nicht.»

Strobl schlug Kultusministerin Susanne Eisenmann am Montagabend den Parteigremien als Kandidatin vor. Sie soll nun für die Partei 2021 ins Rennen gehen - womöglich gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), sollte dieser nochmal antreten. Eisenmann soll auf einem Parteitag nominiert werden, für den noch Ort und Zeit gefunden werden muss. Die beiden stellten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagmorgen ihre Pläne vor.

Parteien sollten sich nicht übermäßig lange mit sich selbst beschäftigen und nicht zu lange um Pöstchen und Personen streiten, sagte Strobl. Seit Herbst habe er mit Eisenmann Gespräche geführt über die Frage, wie es weitergehe mit der CDU. Am Samstag vor der Wahl habe man sich einvernehmlich verständigt, dass sie Spitzenkandidatin werden soll. Er wolle einen Beitrag dazu leisten, dass sich die CDU nicht weitere Wochen und Monate mit Dingen beschäftige, die an der Bevölkerung vorbeigehen. Eisenmann habe seine «ganze und ungeteilte Unterstützung».

Neben der SPD fuhr die CDU herbe Verluste bei der Europa- und Kommunalwahl ein, während die Grünen deutlich zulegten. Strobl führt die Südwest-CDU seit 2011. Baden-Württemberg war vorher politisch knapp sechs Jahrzehnte lang fest im Griff der CDU. 2011 verlor die Partei nach 58 Jahren die Macht an Grün-Rot. 2016 führte Strobl die Partei als Juniorpartner in die Regierung von Ministerpräsident Kretschmann. Beim Parteitag in Weingarten Anfang Mai ließ er sich mit 83,3 Prozent als Parteichef bestätigen. Doch seit Monaten brodelte es im Landesverband. Viele trauten Strobl nicht zu, die Partei zu alter Stärke zu führen und die Wahl 2021 zu gewinnen. Mit seinem Verzicht begräbt er seine Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten.

Der Verzicht war am Montag vor den CDU-Gremiensitzungen an Medien durchgestochen worden. Das habe ihn nicht persönlich getroffen, sagte Strobl, dazu sei er zu lange im Geschäft. Aber er ertappe sich persönlich, dass er sich über solche Indiskretionen schon ärgere.

Eisenmann hat damit die Chance, die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs zu werden. Strobl will Innenminister und Landesvorsitzender bleiben. Die designierte CDU-Spitzenkandidatin übernimmt aber nach und nach die Koordination der CDU-Arbeit in der grün-schwarzen Landesregierung. Darauf habe sie sich mit Strobl verständigt, der bislang diese Aufgabe innehat, sagte sie. Eisenmann erklärte, es habe in der Südwest-CDU bislang wegen der Frage der Spitzenkandidatur große Unruhe gegeben. Ziel müsse aber sein, dass sich die CDU nicht zerlege, sondern gemeinsam handele.

Eisenmann stellte das derzeitige grün-schwarze Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht infrage. Die Regierung arbeite gut zusammen - auch wenn es manchmal Dissens gebe. Man wolle die Koalition konstruktiv gestalten, sich aber auch mit Blick auf 2021 mit eigenen Schwerpunkten aufstellen. Eine Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP vor der Landtagswahl 2021 sei kein Thema. Die FDP hatte wiederholt spekuliert, die CDU könnte Grün-Schwarz vorzeitig platzen lassen.