Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die CDU ist laut Vize-Regierungschef Thomas Strobl entschlossen, volle fünf Jahre mit den Grünen im Land zu regieren. „Wir werden das fünf Jahre gemeinsam stabil und verlässlich machen“, sagte Strobl in einem Doppelinterview mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Hörfunk-Sendung SWR1 „Leute“, die gestern ausgestrahlt wurde.

Strobl wandte sich damit gegen Aussagen von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Dieser hatte der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung das vorzeitiges Ende prophezeit, wenn die CDU in den Umfragen wieder vor den Grünen liegen und Kretschmann irgendwann daran denken sollte, sein Amt vor 2021 an einen Nachfolger zu übergeben. Strobl räumte aber im Interview der „Schwäbischen Zeitung“ ein, dass die Koalition noch keine sturmerprobte Eiche, sondern ein zartes Pflänzchen sei. „Es wird auch für diese Koalition bessere und schlechtere Tage geben - aber wir haben stabil und solide begonnen.“ Heute ist Grün-Schwarz 100 Tage im Amt.

Das Handwerk mahnte mehr Tempo der Landesregierung bei der Gewinnung von Fachkräften, der Integration von Flüchtlingen und der Digitalisierung an. Wenn der Haushalt jetzt schon aus dem Ruder laufe und über Steuererhöhungen etwa bei der Grunderwerbsteuer nachgedacht werde, sei dies kein gutes Zeichen, sagte Handwerkspräsident Rainer Reichhold. Das Handwerk werde den von der grün-schwarzen Regierung abgeschafften Mittelstandsbeauftragten als zentralen Ansprechpartner schmerzlich vermissen.

Kritik von FDP-Fraktionschef

Kretschmann ist aus Sicht von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke seinem Anspruch, die Gesellschaft zusammenzuführen, nicht gerecht geworden. Nicht einmal in der eigenen grün-schwarzen Koalition ziehe man an einem Strang, sagte der Liberale in Stuttgart. „Die geheimen Nebenabreden zum grün-schwarzen Koalitionsvertrag sind ein Zeichen für mangelndes Vertrauen gegenüber den eigenen Abgeordneten und Landesverbänden.“ Auch mit Blick auf die aus seiner Sicht wenig ambitionierte Haushaltspolitik zog er eine negative Bilanz der ersten 100 Tage.

Im März waren die Grünen erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. Die CDU ging nur als zweistärkste Partei ins Ziel.

SPD-Landeschef Nils Schmid benotet die grün-schwarze Regierung nur mit „ausreichend“. Er sagte bei SWRinfo: „Sie sind unauffällig und haben keinen Gestaltungsanspruch.“ Der frühere Finanzminister warf der neuen Regierung mangelnde Nachhaltigkeit vor: „Insbesondere in der Finanzpolitik haben wir ja eine Marke gesetzt mit viermal Nullverschuldung in einer Legislaturperiode, die die neue grün-schwarze Regierung erst mal erreichen muss.“ Auch im Streit um die Finanzierung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen sei das Land keinen Schritt vorangekommen.

Zurückhaltung bei Gauck-Nachfolge

Strobl, der auch Innenminister ist, sagte angesichts der Gefahr islamistischer Anschläge, es sei richtig gewesen, die innere Sicherheit zu einem Schwerpunkt der Koalition zu machen. Er rechne jeden Tag mit einem Anschlag - deswegen müssten auch die Sicherheitskräfte täglich ein bisschen besser aufgestellt werden. Zurückhaltend äußerte sich Kretschmann zur Frage, ob er möglicherweise bald Bundespräsident sein könnte. „Ich glaube das nicht.“ Hintergrund: Joachim Gauck will nicht für eine zweite Amtszeit antreten. Ähnlich zugeknöpft zeigte sich Strobl auf die Frage, ob er in fünf Jahren Ministerpräsident im Südwesten sein werde. „Ach wissen Sie, diese seherischen Fähigkeiten gehen mir wirklich total ab. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Land ordentlich regieren.“