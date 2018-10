Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Trotz der ablehnenden Haltung der Grünen-Landtagsfraktion hält Innenminister Thomas Strobl (CDU) an seinem Entwurf für ein verschärftes Polizeigesetz fest. Strobl sagte am Donnerstag in Stuttgart: «Der Innenminister arbeitet immer daran, die rechtlichen Grundlagen für die Polizei, vor allem freilich für die Sicherheit der Menschen im Land, zu verbessern. Hier habe ich nun konkrete Vorschläge erarbeitet.» Darüber habe man in der Koalition zu sprechen. «Das werden wir in aller Sachlichkeit auch tun.»

Hingegen wies der Innenexperte der Grünen im Landtag, Uli Sckerl, den kompletten Entwurf noch einmal zurück. «Wir reden über einen Vorschlag, der Maß und Mitte hält, aber nicht über einen Vorschlag, der bayerische Verhältnisse in Baden-Württemberg schafft.»

Strobl hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das Polizeigesetz zu überarbeiten. Er enthält auch die umstrittene Online-Durchsuchung von Computern, die die Grünen sehr kritisch sehen. Es handelt sich dabei um das heimliche Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln. Strobl begründete die Maßnahme mit der anhaltend hohen Terrorgefahr auch in Baden-Württemberg. Die Online-Durchsuchung hatten die Grünen bei der zurückliegenden Novellierung des Polizeigesetzes vor einem Jahr in langen und schwierigen Verhandlungen mit dem Innenministerium abgewehrt.

Strobl will unter anderem auch folgende Maßnahmen im Gesetz regeln:

POLIZEIGEWAHRSAM: Gefährliche Menschen, etwa aus dem islamistischen Spektrum oder der organisierten Kriminalität, sollen länger als 14 Tage vorbeugend in Polizeigewahrsam genommen werden können.

SCHLEIERFAHNDUNG: Die Landespolizei soll an den Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz in einem 30 Kilometer breiten Korridor ohne konkreten Verdacht Menschen kontrollieren können. Bisher sind der Landespolizei solche Kontrollen nur entlang der großen Verkehrsachsen erlaubt.

BODYCAM: Der Einsatz von Schulterkameras für Polizisten soll nicht nur auf öffentlichen Plätzen möglich sein, sondern auch in Wohnungen, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen.

PERSONENKONTROLLEN: Die Landespolizei soll bestimmte Menschengruppen, die auf dem Weg zu Großveranstaltungen sind, auch ohne einen konkreten Anlass auf gefährliche Gegenstände kontrollieren und Personalien überprüfen können. Bislang ist dazu ein Verdacht nötig.

DNA-ANALYSE: Bislang wird die DNA-Analyse vor allem angewandt, um Straftätern auf die Spur zu kommen. Künftig soll sie auch helfen, Straftaten zu verhindern, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Anschlag per Brief angedroht wird, auf dem sich DNA-Spuren befinden. Die Auswertung soll dabei das Geschlecht, die Augen-, Haar- und Hautfarbe, das Alter und die geografische Herkunft umfassen.

Gesetzesverschärfungen in der inneren Sicherheit gelten für die Grünen als heikel. Grünen-Politiker verweisen darauf, dass man bereits bei der Novellierung des Polizeigesetzes im Südwesten vor einem Jahr bis an die Schmerzgrenze gegangen sei. Im benachbarten Bayern hatten Zehntausende Menschen gegen eine Verschärfung des dortigen Polizeigesetzes demonstriert. SPD-Innenexperte Sascha Binder sagte mit Blick auf Baden-Württemberg: «Die Grünen sind bei der letzten Gesetzesnovellierung bereits umgefallen. Wir sind gespannt, welche Halbwertszeit die Aussage von Uli Sckerl dieses Mal hat.»

Kritik an Strobls Plänen kommt auch von Landesdatenschützer Stefan Brink. Er sagte dem SWR: «Das ist, wenn man es nüchtern betrachtet, eine Breitseite, die auf unsere Bürgerrechte abgefeuert wird.» Er sehe mit Sorge, dass es einen Wettlauf zwischen den Innenministern um noch perfektere und ausgedehntere Sicherheitsgesetze gebe. Insbesondere die Online-Durchsuchung von Computern sei ein massiver Eingriff in die Privatsphäre.