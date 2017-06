Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl (CDU) will Schulterkameras für Polizisten landesweit einführen. Der Innenausschuss des Landtags gab dafür am Mittwoch in Stuttgart grünes Licht. Die Körperkameras waren im April und Mai in den Polizeipräsidien Freiburg, Mannheim und Stuttgart von 60 Polizisten getestet worden. Strobl berichtete im Ausschuss von überwiegend positiven Erfahrungen - vor allem bei der Kontrolle größerer Personengruppen. „Wir werden jetzt mit der Vorbereitung der Ausschreibung den landesweiten Einsatz angehen“, sagte Strobl.

