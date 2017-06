Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl (CDU) geht weiter von einer hohen Gefahr islamistischer Terroranschlägen im Südwesten aus. Er verwies bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2016 am Donnerstag in Stuttgart auf das Ausmaß des islamistischen Terrors im vergangenen Jahr in Europa und erinnerte an den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten im Dezember. In Baden-Württemberg werden rund 3530 Islamisten vom Verfassungsschutz beobachtet, darunter etwa 620 Salafisten, die einer rückwärtsgewandten Strömung des Islam anhängen. Damit sind die Zahlen gestiegen: Im Jahr 2015 gingen die Verfassungsschützer im Südwesten von rund 3360 Islamisten aus, darunter waren rund 600 Salafisten.

