Berlin (dpa) - CDU-Vize Thomas Strobl hat die Union vor faulen Kompromissen in Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen gewarnt. Kurz vor dem Spitzentreffen von CDU und CSU in Berlin verwies Strobl auf seine Erfahrungen in der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. „Gerade eine solche Koalition - die jenseits der tradierten Konstellationen unterwegs ist - muss mehr bringen als den kleinsten gemeinsamen Nenner“, sagte Strobl den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag).

Natürlich müsse man bei den einzelnen Themen einen Konsens finden, den alle mittragen könnten. Dafür müsse man auch Kompromisse schließen. „Ich warne aber davor, faule Kompromisse zu schließen, die in Wirklichkeit freilich nur einen Stillstand bedeuten.“ Selbstverständlich wolle jede Partei möglichst viel vom eigenen Programm durchsetzen. „Das übergeordnete Ziel heißt aber immer: eine Regierung zu bilden, die das Land voranbringt.“

Die Spitzen von CDU und CSU wollen an diesem Sonntag nach einer gemeinsamen Linie für Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP suchen. Bei dem Treffen soll vor allem Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge beigelegt werden.