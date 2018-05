Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) «Unser Wohlstand beruht darauf, dass wir Waren exportieren», sagte der Innenminister am Samstag bei einem CDU-Parteitag in Wiesloch bei Heidelberg. 50 Prozent der Ausfuhren aus dem Südwesten gingen in den europäischen Binnenmarkt. Angesichts der aus den USA drohenden Handelsbeschränkungen und des weitgehend unbemerkten Einflusses Chinas in Afrika dürfe niemand die Hände in den Schoß legen. Europa müsse seine Kräfte bündeln und mit einer Stimme sprechen.

Europäische Solidarität hat nach Worten Strobls aber auch Grenzen: Wer Mittel aus der EU erhalte, müsse sich auch an die dort geltenden Regeln halten, etwa beim Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Religionsausübung. Auch eine Vergemeinschaftung von Schulden lehnte der Christdemokrat ab. Er sprach sich für eine starke Sicherung der EU-Außengrenzen aus, um die Binnengrenzen offen halten zu können. Für Organisation und Finanzierung dieses Schutzes müsse die EU zuständig sein.