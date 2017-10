Anzeige

Von Larissa Schwedes und Roland Böhm





Stuttgart - Bislang herrschten in Baden-Württemberg strenge Vorschriften für Polizisten mit einer Vorliebe für Tattoos. Erlaubt waren Tätowierungen nur dann, wenn sie von der Uniform der Beamten verdeckt blieben. Zwar lockert das Land jetzt die Regeln, doch das wirft viele Fragen auf.

Wohin dürfen Polizisten in Baden-Württemberg sich künftig tätowieren lassen?

Das Land erlaubt künftig auch Tattoos an den Stellen, die nicht von der Uniform verdeckt werden. Die Größe muss „dezent“ ausfallen, klare Begrenzungen für die Maße sind jedoch nicht festgelegt.

Sind alle Motive erlaubt?

Nein, auch das Motiv der Tätowierung soll „dezent“ sein. Eine Liste mit verbotenen Motiven fehlt allerdings. In Zweifelsfällen soll eine polizeiinterne Kommission entscheiden. Für neue Bewerber gilt die Änderung bereits seit Anfang des Jahres, nun wird sie auf bereits eingestellte Beamte übertragen. Zuerst hatten darüber die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Haben tätowierte Bewerber jetzt bessere Chancen bei der Polizei?

Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) müssen Können und Eignung der Polizisten oder Anwärter bei der Bewerbung im Vordergrund stehen. „Da finde ich die Frage, ob die Person ein bisschen tätowiert ist, wirklich nachrangig“, sagt der Minister. Natürlich repräsentierten Polizisten den Staat. „Aber rigoros zu sagen, wegen eines kleinen Tattoos kann jemand grundsätzlich nicht zur Polizei - das geht auch nicht mehr.“

Weshalb ändert das Land die Vorschriften?

Tätowierungen seien nicht mehr „gesellschaftlich geächtet“ - so lautet die Begründung des Innenministeriums für die Lockerung. Die Polizeigewerkschaft nimmt hingegen an, dass das Land rechtlichen Streitigkeiten vorbeugen will. Das Innenministerium folge Gerichtsurteilen, die „neue Wertmaßstäbe“ gesetzt hätten, so der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer.

Wie haben Gerichte über Tattoos bei Polizisten entschieden?

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen Richter zugunsten von tätowierten Polizeibeamten entschieden. Ende August entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf: Ein großes Löwenkopf-Tattoo am Unterarm ist kein Hinderungsgrund für die Bewerbung bei der Polizei. Damit wurde das Land Nordrhein-Westfalen im Eilverfahren verpflichtet, einen tätowierten Bewerber zum Verfahren zuzulassen. Das Land legte Beschwerde ein.

Wieso sind Tätowierungen bei Polizisten überhaupt umstritten?

Die Frage ist: Wie wirken Tätowierungen auf das polizeiliche Gegenüber? Ralf Kusterer von der Deutschen Polizeigewerkschaft will nicht ausschließen, dass sichtbare Tätowierungen den Widerstand gegenüber Polizisten erhöhen könnten. Der Landesvorsitzende sieht die Neuregelung kritisch: „Tätowierungen sind noch nicht so sehr in der Normalität angekommen, dass sie nirgendwo auf Ablehnung stoßen.“ Sechs bis acht weitere Bundesländer haben laut Kusterer bisher ihre Tattoo-Regeln für Polizisten gelockert.

Tattoos in der Mitte der Gesellschaft angekommen

In Deutschland wächst die Zahl tätowierter Menschen seit Jahren. Der Bundesverband Tattoo in Berlin schätzt sie auf aktuell um die zehn Millionen. Einer im September von der Universität Leipzig vorgestellten Studie zufolge trägt sogar schonjeder fünfte Deutsche ein Tattoo und vor allem bei Frauen werden die Bilder auf der Haut immer beliebter. „Die jungen Frauen sind inzwischen häufiger tätowiert als die jungen Männer“, sagt Psychologin Ada Borkenhagen, Mitbetreuerin der Studie.

Rund die Hälfte aller Frauen zwischen 25 und 34 Jahren sei tätowiert - 19 Prozent mehr als 2009. In der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen liege der Anstieg bei 15 Prozent, heißt es in der Erhebung. Dafür waren im Herbst 2016 bundesweit 2510 Menschen im Alter zwischen 14 und 94 Jahren befragt worden.

Insgesamt trugen mehr als 21 Prozent der befragten Männer und fast 18 Prozent der Frauen eines oder mehrere Tattoos. Die soziale Herkunft spielt dabei ebenfalls eine Rolle: Menschen, die ein Tattoo tragen, haben häufiger einen geringeren Bildungsabschluss als Menschen ohne eine Tätowierung, so die Leipziger Forscher.