Stuttgart/Heidenheim (lsw) - Alle Jahre wieder: Im Südwesten wird Streusalz zunehmend zur Mangelware. „Es wird knapp, wir müssen rationieren“, sagte gestern ein Sprecher der Stadt Heidenheim. Einige Kommunen klagen bereits über Probleme mit Salzlieferanten.

Im Bodenseekreis sind nach Angaben des dortigen Landratsamts seit zwei Wochen zugesagte Lieferungen ausgeblieben. Für die nächsten Tage seien zwar 75 Tonnen Streusalz zugesagt worden, der Kreis bräuchte aber 300 bis 400 Tonnen. Es würden rechtliche Schritte gegen den Lieferanten geprüft. Auch in Heidenheim, Heilbronn und Karlsruhe gibt es Engpässe. Die Autobahn- und Straßenmeistereien greifen zunehmend auf Split zurück, um Glatteis-Unfälle zu verhindern. In Heidenheim werde das Salz mit Split vermischt und „gestreckt“, sagte Sprecher Wolfgang Heinecker. Auch in Heidenheim gab es Ärger mit dem Lieferanten, der den Angaben zufolge kurz vor Weihnachten eine Bestellung von 550 Tonnen Salz stornierte. Ähnlich sei es im vergangenen Winter gewesen, als von Mitte Januar bis April kein Nachschub gekommen sei. Allzu große Sorgenfalten bereiteten ihm die knappen Salzbestände in den Lagern aber nicht. „Bei uns auf der Schwäbischen Alb beherrschen die Menschen ihre Autos und fahren bei Schnee vorsichtig.“ Der Chef des Stuttgarter Städtereinigungsbetriebs, Thomas Hess, sagte, bis jetzt sei ein Viertel des Streusalzvorrats in Stuttgart aufgebraucht. Andere Kreise und Städte wie Waldshut-Tiengen, Reutlingen und Freiburg melden keine Streusalz-Engpässe.

Nach den Worten des Vorstands der Südwestdeutschen Salzwerke AG, Hans-Joachim Voss, wird bei seinem Unternehmen derzeit vier- bis fünfmal soviel Streusalz bestellt wie normalerweise. Die gewünschten Mengen könnten nicht geliefert werden. Es gebe einen europaweiten Engpass. Nach dem kalten vergangenen Winter hätten die Meistereien zwar ihre Lager vergrößert, Streusalz könnte aber nicht sehr lange gelagert werden. Andernfalls werde es feucht, verpappt und somit unbrauchbar.