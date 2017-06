Weil am Rhein (dpa/lsw) - Aus Streit um ihre Söhne haben sich in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in der Nacht zum Donnerstag zwei Familien eine wilde Schlägerei geliefert. Vier der insgesamt mehr als zehn Beteiligten wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem wurde ein Auto demoliert. Die zwei Familien aus Weil am Rhein und aus dem benachbarten Frankreich stehen sich schon seit langem feindselig gegenüber, fanden die Ermittler heraus. Es gehe dabei um die Söhne der Familien, die sich um das gleiche Mädchen bemühen. Zugeschlagen wurde den Angaben zufolge unter anderem mit einem Billardstock und einem Radschlüssel. Die Polizei beendete die Schlägerei.

