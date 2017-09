Anzeige

Rastatt (dpa/lsw) - Im Streit mit einem Mofa-Fahrer ist ein Spaziergänger in Rastatt gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden geprallt. Der 77-Jährige wurde bei dem Vorfall am Sonntag zeitweise bewusstlos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte der Mofa-Fahrer dem Senior demnach mit der Faust auf die Schläfe geschlagen, woraufhin dieser zu Boden fiel. Der Angreifer flüchtete danach mit dem Mofa. Der Verletzte ging nach kurzer Bewusstlosigkeit nach Hause. Der Grund des Streits war zunächst unklar - ebenso wie die Identität des Mofa-Fahrers. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.