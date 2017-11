Anzeige

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Bei einem Streit zwischen drei Männern in Waldshut-Tiengen (Landkreis Waldshut) ist ein 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Die Männer waren am Busbahnhof aus zunächst unbekannten Grund aneinandergeraten. Der 32-Jährige musste Schläge und Tritte einstecken, auch als er schon am Boden lag. Zudem stach ihm ein Kontrahent nach Polizeiangaben vom Donnerstag in den Rücken, vermutlich mit einem Messer. Nach der Attacke am Montag konnte am Mittwoch ein 40 Jahre alter Verdächtiger festgenommen werden. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.