Waiblingen (dpa/lsw) - Gebrochene Nase, demoliertes Auto: In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Streit zwischen Berufsschülern eskaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, begannen die Auseinandersetzungen, als ein 20-jähriger Schüler am Mittwoch vom Lehrer angewiesen wurde, die Tafel zu putzen. Weil ein 18 Jahre alter Mitschüler ihm nicht dabei helfen wollte, attackierte der 20-Jährige ihn nach dem Unterricht. Er verpasste ihm einen Kopfstoß ins Gesicht, woraufhin der 18-Jährige auf ein geparktes Auto stürzte. Dort wurde er von weiteren Schlägen ins Gesicht getroffen. Laut Polizei erlitt er eine Nasenfraktur und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.