Stuttgart (lsw) - Ladenschließungen auf dem Land, ein wachsender Online-Handel und eine Debatte über Öffnungszeiten: Im Einzelhandel ist viel in Bewegung. Die CDU will deshalb alle Akteure an einen Tisch holen. Von 2018 an soll eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Wirtschaftsministeriums Empfehlungen im Umgang mit dem Strukturwandel erarbeiten.

Anzeige

„Auch das aktuell diskutierte Thema rund um die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen und generell die Forderung nach einer Flexibilisierung der Öffnungszeiten kann dort ausführlich thematisiert werden“, teilten Fraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Wirtschaftsexperte Claus Paal am Wochenende mit. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) unterstützt den Plan. Die Landesregierung hatte zurückhaltend auf Forderungen des Einzelhandels nach neuen Regeln für verkaufsoffene Sonntage reagiert. Man sehe keinen Änderungsbedarf, auch weil bereits jetzt die Gemeinden das Maximum an drei Shopping-Sonntagen pro Jahr in der Regel nicht ausschöpften, hieß es Anfang Juni aus dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium, das für das Ladenöffnungsgesetz zuständig ist.

Anzeige

Das Gesetz sieht vor, dass Kommunen bis zu dreimal im Jahr den Verkauf am Sonntag erlauben dürfen. Dies muss aber einen bestimmten Anlass haben, etwa historische Stadtfeste.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte am Wochenende: „Die Branche ist seit langem einem anhaltenden Strukturwandel hin zu großflächigen Betriebsformen wie Einkaufszentren und Fachmärkten ausgesetzt.“ Zudem setze ein Fachkräftemangel sowie die Zunahme des Online-Handels den Einzelhandel zusätzlich unter Druck.

Baden-Württembergs DGB-Chef Martin Kunzmann wandte sich gegen eine weitere Aushöhlung des Sonn- und Feiertagsschutzes: „Immer mehr Beschäftigte arbeiten auf Abruf, mit befristeten Verträgen und ohne Tarifbindung. Entgrenzung, schlechte Bezahlung und unsichere Perspektiven gehen an die Substanz. In einer stark kommerzialisierten Welt braucht es Schonräume. Dazu gehört der arbeitsfreie Sonntag.“

Das sieht auch die SPD so. „Der Handel hat sechs Tage in der Woche viel Zeit, um mit guten Produkten ordentlich Umsatz und gute Geschäfte zu machen“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch. Supermärkte mit Vollsortiment hätten bereits jetzt zum Teil bis Mitternacht geöffnet. Von bestehenden Ausnahmen abgesehen müsse der Sonntag prinzipiell frei bleiben und dürfe nicht schleichend Werktag werden. Für das Familienleben und für gesellschaftliche Teilhabe bleibe immer weniger Raum.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke plädierte hingegen für eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten. Der Einzelhandel könnte dann durch größere Präsenz seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen.

IHK ruft nach Rahmenbedingungen

Die IHK Region Stuttgart betonte indessen die Bedeutung der politischen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel. Als Beispiele nannte sie nicht nur die Öffnungszeiten, sondern auch das Nahverkehrs- und das Parkplatzangebot, Bau- und Planungsrecht, Sicherheit und Sauberkeit in den Innenstädten oder die möglichen Lieferzeiten in den Fußgängerzonen.

Im baden-württembergischen Einzelhandel sind 44 500 Unternehmen aktiv. Sie beschäftigen 576 000 Menschen. Damit ist der Einzelhandel laut Hoffmeister-Kraut eine der wichtigsten und beschäftigungsintensivsten Branchen im Land.