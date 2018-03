Flüchtlinge in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber in Karlsruhe.dpa

Tübingen (lsw) - Im Streit um die schwierige Aufnahme von mehreren tausend Flüchtlingen geben sich Land und Kommunen gegenseitig die Schuld. Landkreistagspräsident Joachim Walter (CDU) beklagte, die Landesregierung habe die Probleme völlig unterschätzt.

Weil sie nicht rechtzeitig neue Aufnahmestellen eingerichtet habe, lebten viele Flüchtlinge im Südwesten nun unter katastrophalen Bedingungen. Das Ministerium schob den Schwarzen Peter zurück: Die meisten Kommunen hätten sich auf die Frage, wer die neu ankommenden Flüchtlinge vorübergehend aufnehmen könnte, bislang weggeduckt.

Derzeit werden die Flüchtlinge zunächst in der landesweit einzigen Erstaufnahmestelle in Karlsruhe untergebracht. Dort ist die Lage seit Wochen angespannt. Die Stadt Karlsruhe beklagt, dass die bis zu 2700 Flüchtlinge unter schlechten hygienischen Bedingungen leiden. Walter pflichtet bei: „Da kommen traumatisierte Flüchtlinge aus Syrien an und werden dann auf engstem Raum zusammengepfercht. Das ist unwürdig“, sagte er.

Schätzungen gehen davon aus, dass Baden-Württemberg wegen der vielen Krisenherde in aller Welt in diesem Jahr mehr als viermal so viele Flüchtlinge aufnehmen muss wie vor drei Jahren. „Offenbar ist das zu lange nicht ernst genug genommen worden“, sagte Walter, der auch Landrat im Kreis Tübingen ist. „Jetzt muss man hektisch neue Aufnahmestellen suchen.“ Die Ankündigung von Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD), dass sie nun kurzfristig eine zweite Erstaufnahmestelle für die Flüchtlinge in Meßstetten einrichte wolle, komme zu spät und sei noch lange nicht ausreichend. „Wir brauchen nach meiner Einschätzung mindestens vier Landesaufnahmestellen“, sagte der Landkreistagspräsident.

Doch die Suche nach weiteren Standorten ist kompliziert. Auch in Meßstetten sind längst nicht alle sicher, ob die Kleinstadt mit 10 000 Einwohnern die Aufnahme von 1000 Flüchtlingen verkraftet - zumal der Ort auf der Schwäbischen Alb relativ abgelegen liegt und nur eine ländliche Infrastruktur hat. „Das ist eine Herausforderung, die uns Kopfzerbrechen bereitet und die wir in konstruktiven Gesprächen begleiten wollen, damit es nachher auch passt“, sagte der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli (CDU).Dass es bei den Kommunen große Vorbehalte gegen die Unterbringung so vieler Flüchtlinge gebe, sei in den vergangenen Monaten auch das Hauptproblem bei der Suche nach einem Standort für weitere Erstaufnahmestellen gewesen, sagte der Sprecher des Integrationsministerium, Christoph Häring. Die Landesregierung habe schon seit Herbst 2013 gemeinsam mit den Kreisen nach Lösungen gesucht, um die vielen erwarteten Flüchtlinge unterzubringen. Allerdings habe man dort auf der Suche nach Unterkünften nur wenig Unterstützung erfahren.

„Neben den Stadtkreisen Mannheim und Freiburg haben sich bisher leider nur die Landkreise Tübingen und Reutlingen grundsätzlich für eine langfristige Erstaufnahme von Flüchtlingen aufgeschlossen gezeigt“, sagte Häring. Insgesamt gibt es im Südwesten 44 Stadt- und Landkreise. Ohne die Unterstützung der Kommunen gehe es aber nicht.

Um die Probleme in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe kurzfristig in den Griff zu bekommen, will die Landesregierung nun in Meßstetten Überzeugungsarbeit leisten. Es werde einen intensiven Dialog mit den Bürgern und dem Gemeinderat geben, versprach das Integrationsministerium. Landrat Pauli appellierte an die Bürger, sich nicht zu verschließen: „Es ist ein Notstand, vor dem dürfen wir uns nicht wegducken. Uns sind diese Menschen anvertraut.“ Den Plänen zufolge sollen die ersten Flüchtlinge noch vor dem Winter kommen.

CDU-Landeschef Thomas Strobl pochte erneut auf eine Änderung des Asylrechts und forderte die Grünen auf, sich den Plänen der Bundesregierung nicht zu verschließen. Union und SPD wollen Serbien, Mazedonien sowie Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsländern erklären, damit Migranten von dort schneller abgeschoben werden können.