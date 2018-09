Anzeige

Karlsruhe (lsw) - Im Rechtsstreit um ihre Film-Biografie einigen sich die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich und die Regisseurin möglicherweise doch noch gütlich. „Die Parteien wollen nochmals Vergleichsgespräche führen“, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) in Karlsruhe. Der Senat habe in seiner Verhandlung darauf hingewirkt. Sollte es nicht zu einem Vergleich kommen, will das Gericht seine Entscheidung voraussichtlich am 1. September verkünden. Halmich hatte zum Teil erfolgreich vor dem Landgericht Karlsruhe auf Schadensersatz geklagt. Sie warf der Autorin und Regisseurin Simone Jung vor, sie „ausgetrickst“ zu haben. Es sei vereinbart worden, dass der Film „Königin im Ring“ nur im Fernsehen laufe und nicht im Kino. Anfang Juni war der Film jedoch in die Kinos gekommen. Das Landgericht hatte entschieden, dass Halmich der Schaden ersetzt werden muss, der ihr durch die kommerzielle Verwertung des Films im Kino entstanden ist. Sie müsse also unter anderem an den Einnahmen betei­ligt werden.

Jung legte Revision beim OLG ein. Laut dem Filmproduzenten Art Wöhner, der Jung vor Gericht vertrat, sind beide Parteien „auf gutem Weg“, sich zu einigen. Er will erreichen, dass Halmich von weiteren Forderungen gegenüber der Produktionsfirma absieht. Dann sei er bereit, der Ex-Boxerin weiteres Honorar zu bezahlen. „Auch wir sind an einer gütlichen Einigung interessiert“, sagte Halmichs Anwalt Ralf Kitzberger. Die Produktionsfirma müsse einen „vernünftigen Vorschlag“ machen. Es gehe weniger um Geld, sondern vielmehr um die Übertragung der Rechte.