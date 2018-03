Anzeige

Stuttgart (lsw) - Kurz nach dem Bekanntwerden der erneuten Kostenexplosion beim umstrittenen Bahn-Projekt Stuttgart 21 hat der Steuerzahlerbund davor gewarnt, nur die baden-württembergischen Steuerzahler zur Kasse zu bitten.

„Das Land, die Stadt und die Region Stuttgart sowie der Flughafen sollten nicht mehr Geld in den Topf schmeißen“, sagte der stellvertretende Landeschef Zenon Bilaniuk gestern in Stuttgart. Unterdessen befürchtet der Fahrtgastverband Pro Bahn bundesweit negative Folgen für die Fahrgäste. „Durch die fatalen Mehrkosten fehlt das Geld an anderer Stelle, beispielsweise für den dringenden Ausbau so mancher regionaler Strecke“, sagte Sprecher Karl-Peter Neumann.

Der Steuerzahlerbund unterstützt die Projektpartner aus dem Land in ihrer Absage an eine Übernahme zusätzlicher Kosten. Die Volksabstimmung zugunsten des Weiterbaus des Milliardenprojektes sei auf Grundlage einer klaren Finanzierungsaufteilung erfolgt. „Die muss auch eingehalten werden“, betonte Bilaniuk. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Bahn nun einen Kostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro für das umstrittene Projekt erwartet - statt 6,5 Milliarden Euro. Die Fertigstellung verzögert sich zudem auf Ende 2024. Ein Ausstieg aus dem Projekt Stuttgart 21 würde laut Gutachten sieben Milliarden Euro kosten.

Der Bundeschef der Linken, Bernd Riexinger, ruft angesichts der erneuten Kostensteigerung Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, den Bau zu stoppen. Für Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand dagegen ist die Entscheidung zu Stuttgart 21 kaum noch zu revidieren. „Der Volksentscheid hat diese Debatte entschieden.“ Bei dem Volksentscheid im Jahr 2011 in Baden-Württemberg stimmte eine Mehrheit gegen einen Ausstieg des Landes aus der Finanzierung.

Die Kostenexplosion bei Stuttgart 21 könnte nach einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ noch größer ausfallen. Die Kosten könnten wegen unkalkulierbarer Risiken um weitere 300 Millionen auf 7,9 Milliarden Euro steigen, berichtete das Blatt mit Blick auf eine Beschlussvorlage des Konzerns für den Aufsichtsrat. Die Deutsche Bahn rechnet demnach nicht nur mit einem neuen Finanzierungsrahmen von 7,6 Milliarden Euro, sondern plant darüber hinaus noch einen Risikopuffer in besagter Höhe ein.