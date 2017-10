Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Streit auf einer Rolltreppe am Stuttgarter Hauptbahnhof hat ein 33-Jähriger Reizgas versprüht und damit auch bei mehreren unbeteiligten Reisenden für Atemprobleme gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 33-Jährige in der Nacht zum Samstag in einer dreiköpfigen Gruppe unterwegs. Auf der Rolltreppe geriet das Trio aus noch ungeklärter Ursache mit drei anderen Männern in Streit - und der 33-Jährige sprühte mit Tierabwehrspray. Daraufhin griffen sich die Beteiligten gegenseitig an. Der 33-Jährige versprühte ein weiteres Mal Reizgas. Den Angaben zufolge bekamen mehrere Reisende deswegen Atemwegsbeschwerden. Eine Streife nahm drei 20, 21 und 33 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Die anderen entkamen. Die Tat wurde demnach aber von Kameras aufgezeichnet.