Kreis (dpa/red) Bei der Deutschen Bahn sollen Beschäftigte am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 9 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Dies teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Sonntag mit. Sie hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Es ist davon auszugehen, dass es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn weiter. Es ist aktuell ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen am Montag Vormittag angekündigt. Reisende mit dem Ziel von und nach Nordrhein-Westfalen wird empfohlen, am 9. Dezember die Reise anzutreten oder morgen, Montag 10. Dezember nach dem Streik. Für Reisende mit Flexpreis-/Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag wird die Zugbindung aufgehoben und die Tickets können heute genutzt werden.

Bitte informieren Sie sich nochmals vor Reiseantritt über Ihre Verbindung auf www.bahn.de, im DB Streckenagent oder bei der telefonischen Reiseauskunft, rät die Bahn.