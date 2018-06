Anzeige

Tübingen (dpa/lsw) - Beschäftigte der Uniklinik Tübingen haben am Mittwoch im Kampf für mehr Personal die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik habe mit der Frühschicht um 6.00 Uhr begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Er soll den ganzen Tag gehen und erst mit der Nachtschicht enden. Teilnehmerzahlen konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Am späten Nachmittag sollte zudem eine Kundgebung in Tübingen stattfinden. Am Donnerstag sind Warnstreiks an der Universitätsklinik in Freiburg geplant.

Die Notversorgung sei sichergestellt, betonte der Verdi-Sprecher. Die Klinikleitung in Tübingen war am Dienstag juristisch gegen den Streik vorgegangen, konnte sich vor Gericht aber nicht durchsetzen. An den beiden anderen baden-württembergischen Unikliniken in Ulm und Heidelberg sind zunächst keine Ausstände geplant.

Verhandlungen von Verdi mit den Unikliniken zu Personal-Mindestbesetzungen waren zuvor ohne Ergebnis geblieben. Das Angebot der Arbeitgeber von durchschnittlich 25 Stellen pro Klinikum habe keine merkliche Verbesserung für die Arbeitnehmer bedeutet, betonte Verdi. Nächste Woche wird weiter verhandelt.