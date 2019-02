Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Polizisten im Südwesten werden in Zukunft immer öfter mit Bodycams auf Streife sein. Die Stuttgarter Polizei wurde am Freitag als erste regulär mit den am Oberkörper getragenen Kameras ausgerüstet. Bis zum Sommer soll jede Streife im Südwesten eine Bodycam haben. «Es geht um eine kleine Technik, aber die ist eine Herzensangelegenheit für mich», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Übergabe der ersten Geräte in Stuttgart.

Strobl hofft, dass es mit den Kameras weniger Angriffe auf Polizisten geben wird. Sollte es trotzdem zu Übergriffen kommen, können die Aufnahmen ein Beweismittel sein. «Die Bodycam soll das Gegenüber vor Übergriffen abschrecken, aber auch der Strafverfolgung dienen», so der CDU-Politiker. Die grün-schwarze Landesregierung hatte sich bereits im Koalitionsvertrag 2016 für die Einführung der Geräte ausgesprochen, kurze Zeit später wurde die rechtliche Grundlage geschaffen. Im Frühjahr 2017 gab es in den Städten Stuttgart, Mannheim und Freiburg einen sechswöchigen Pilotversuch.

Die Kameras vom Typ «Axon Body 2» arbeiten in der Regel im sogenannten «Pre-Recording»-Modus. Dabei zeichnet das Gerät dauerhaft in einer Art Schleife auf, gespeichert bleiben immer nur die letzten 60 Sekunden. Erkennt der Polizist eine gefährliche Situation, drückt er die Aufnahmetaste - erst jetzt wird das Video klassisch gespeichert. Zusätzlich sind die 60 Sekunden Videomaterial verfügbar, die vor dem Drücken der Aufnahmetaste gemacht wurden. Richtig aufnehmen dürfen die Polizisten laut Polizeigesetz nur, wenn Gefahr für «Leib oder Leben» besteht. Für das Gegenüber muss erkennbar sein, dass gefilmt wird.

Die SPD bekräftigte ihre Unterstützung für die Geräte des CDU-Innenministers. «Die Gewalt gegen die Polizei hat in den vergangenen Jahren zugenommen, daher ist es gut, wenn ihr nun das Instrument der Bodycam zur Verfügung steht», sagte der SPD-Fraktionsvize im Landtag, Sascha Binder. Der Oppositionspolitiker kritisierte aber, dass die Umsetzung knapp drei Jahre gedauert habe.

Auch die Grünen sind erfreut über die Einführung: «Wir versprechen uns von der Bodycam eine deeskalierende Wirkung und erwarten, dass Gewalt in vielen Fällen durch ihren Einsatz erst gar nicht entsteht», sagte ihr Innenexperte im Landtag, Uli Sckerl.

Trotzdem könnte die Einführung der Kamera für neuen Diskussionsstoff zwischen den Regierungsparteien sorgen. Nach derzeitiger Rechtslage dürfen die Bodycams in geschlossenen Räumen nicht eingeschaltet werden. Darauf einigten sich CDU und Grüne 2016. «Das halte ich nicht für sonderlich praktikabel», sagte der Innenminister am Freitag. Die Unversehrtheit der Wohnung sei ein sehr hoch zu bewertendes Grundrecht - allerdings würde die Kamera nur in Extremsituationen zum Einsatz kommen.

Strobl spricht sich seit längerem für eine Änderung des Polizeigesetzes aus. Damit soll unter anderem der Einsatz der Bodycam-Technik auch in geschlossenen Räumen ermöglicht werden. Die Grünen wollen das nicht: «Den Einsatz von Bodycams in Wohnungen lehnen wir aus verfassungsrechtlichen Gründen ab - der Wohnbereich muss geschützt bleiben», sagte Sckerl. Ob Kneipen, Clubs etc. als Einsatzgebiet in Frage kommen, könne erst geklärt werden, wenn sich die Kameras im Alltag auf der Straße bewährt haben.

Bis zum Sommer dieses Jahres sollen zunächst 1350 Bodycams ausgeliefert werden. Für die landesweite Einführung stehen 1,8 Millionen Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Damit werden neben der eigentlichen Technik zum Beispiel auch Schulungen finanziert.