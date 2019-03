Die Magnolien in der Region fangen gerade an, ihre Blüten zu öffnen.

Die Magnolien in der Region fangen gerade an, ihre Blüten zu öffnen. Foto: pixabay © shell_ghostcage (CC0 Creative Commons)

Stuttgart (dpa/lsw)Einen Tag nach dem kalendarischen Frühlingsanfang wird das Wetter im Südwesten außergewöhnlich mild: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den heutigen Donnerstag Temperaturen bis zu 17 Grad, für Freitag und Samstag bis zu 20 Grad, dazu strahlenden Sonnenschein. Eine Kaltfront am Sonntag senke dann die Temperaturen wieder leicht - auf «normales Frühlingswetter», so eine Sprecherin des DWD am Donnerstag.

Demnach dürften die Thermometer in Baden-Württemberg auch nächste Woche noch Werte im zweistelligen Bereich anzeigen. Für Sonntag erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen von 18 Grad, jedoch dichtere Wolken und möglicherweise auch vereinzelt leichten Regen.