Schwieberdingen (dpa/lsw) - Ein 32-jähriger Autofahrer hat nahe Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Stoppschild missachtet und dadurch einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 40-Jähriger am Sonntagabend auf einer Kreuzung mit seinem Wagen in das Fahrzeug des Verursachers. Das Auto des 40-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann und eine 27 Jahre alte Frau im Wagen des 32-Jährigen wurden schwer verletzt. Der Verursacher kam mit leichten Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 38 000 Euro.

