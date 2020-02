Stuttgart (dpa) Die baden-württembergische SPD hat ihren Landeschef Andreas Stoch als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl kommendes Jahr nominiert. Der Beschluss im Landesvorstand sei einstimmig gefallen, teilte die Partei am Samstag mit. Der 50-Jährige solle nun auf einem Landesparteitag am 16. Mai in Heilbronn offiziell von den Delegierten gewählt werden. Stoch sagte, er trete mit seiner Partei bei der Wahl an, um wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Er wolle zeigen, dass die SPD eine «mutigere Alternative» zur jetzigen grün-schwarzen Landesregierung sei.

Die Landtagswahl findet im März 2021 statt. Bei der Wahl 2016 hatte die SPD 12,7 Prozent eingefahren - seitdem sitzt sie im Landtag in der Opposition. Zuvor war sie von 2011 bis 2016 kleiner Partner in einer grün-roten Regierung.

Bei der anstehenden Landtagswahl wird im Kampf um Platz eins ein Rennen zwischen den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann erwartet.