Stuttgart (dpa/lsw ) - Die Stiftung gegen Gewalt an Schulen lehnt die Idee ab, Lehrer an Schulen zu bewaffnen. «Wie soll ein Lehrer einen Bewaffneten mit Tötungsabsicht gegenübertreten - er müsste die Waffe in der einen Hand tragen, in der anderen die Kreide», sagte die Stiftungschefin, Gisela Mayer, anlässlich des neunten Jahrestages des Amoklaufs von Winnenden bei Stuttgart. Am 11. März 2009 erschoss ein ehemaliger Schüler der Albertville-Realschule ihre Tochter Nina, die dort als Referendarin arbeitete. Der junge Mann erschoss 15 Menschen, bevor er sich selbst tötete. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida mit 17 Toten die Bewaffnung einiger ausgewählter Lehrer vorgeschlagen.

Nicht nur viele US-Schulen haben nach Mayers Worten ein Gewaltproblem, sondern auch deutsche. Eine Bewaffnung werde aber potenzielle Amokläufer nicht abschrecken, da ihre Taten einen erweiterten Suizid darstellten. Im Gegenteil: «Ich vermute, dass es solchen Menschen einen zusätzlichen Nervenkitzel bereitet, möglichst viele Menschen zu töten, bevor sie selbst erschossen werden.»

Den Lehrern sei eine Bewaffnung nicht zumutbar. Mayer: «Sie haben einen Lehr- und keinen Schießauftrag.» Den Schülern würde dadurch nahe gelegt, ständig in Verteidigungshaltung sein zu müssen. «Das vermittelt eine falsches Bild von der Welt und untergräbt Vertrauen und Sicherheitsgefühl.» Der Zusammenhalt werde untergraben und Einzelkämpfertum befördert - «das geht in eine Richtung, die mit der Demokratie nicht mehr vereinbar ist».

Der Strategie der Konfrontation setzt Mayer die der Kooperation entgegen. «Lehrer, Eltern und Schüler müssen sich zusammensetzen und verdeutlichen, dass Aggression an ihrer Schule nicht toleriert wird.» Diese Position müsse absolut klar durchgehalten werden. «Wir werden uns irgendwann entscheiden müssen, ob wir auf die Kraft des vernünftigen Argumente hören wollen oder lernen, besonders gut zu schießen», betonte die Psychologin.

Am Jahrestag des Massakers stehen eine öffentliche Gedenkfeier, Gottesdienste und am Abend eine Lichterkette auf dem Programm.

Zum zehnten Jahrestag des Amoklaufes wird laut Mayer ein Buch mit Beiträgen von Schülern baden-württembergischer Schulen veröffentlicht. Thema sei ihre Haltung zur Gewalt. «Wir wollen ein möglichst vielfarbiges Bild erhalten - nicht von der Politik oder der Wirtschaft - sondern von den jungen Leuten, die von Gewalt bedroht sind.»