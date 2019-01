Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Der Bund der Steuerzahler hat die CDU aufgefordert, sich in der grün-schwarzen Landesregierung für die Senkung der Grunderwerbsteuer einzusetzen. Sie müsse nun handeln und ihren Parteitagsbeschluss umsetzen und das Thema in der Koalition angehen, sagte Verbandschef Zenon Bilaniuk in Stuttgart. «Wenn nichts passiert steht die Glaubwürdigkeit der CDU auf dem Spiel. Es darf nicht bei schönen Sonntagsreden bleiben.» Die Steuer, die von den Ländern erhoben wird, wird beim Erwerb eines Grundstücks fällig. 2018 nahm Baden-Württemberg daraus nach vorläufigen Zahlen rund 1,92 Milliarden Euro ein. Im Jahr zuvor waren es noch 1,75 Milliarden Euro.

Die CDU fordert mittelfristig eine Absenkung der Steuer von derzeit 5 auf 3,5 Prozent und für Familien mit Kindern beim Ersterwerb von Wohneigentum sie ganz abzuschaffen. Während andere viel darüber diskutierten, wie mehr Wohnraum geschaffen werden könne, bekenne sich die CDU klar zu konkreten Entlastungen, die den Erwerb von Wohneigentum kostengünstiger machten, sagte eine Sprecherin des CDU-Landesverbandes. «Wenn der Koalitionspartner hier bereit ist etwas zu machen, wir stehen zur Verfügung.» Die Grünen sind dagegen. Sie argumentieren, dass die Steuer 2011 angehoben worden sei, um den Ausbau der Kindertagesstätten im Land mit zu finanzieren.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte, alleine 2018 seien mehr als 800 Millionen Euro reine Landesmittel für die Kleinkindbetreuung an die Kommunen geflossen - deutlich mehr als die Erhöhung der Grunderwerbsteuer gebracht habe. «Die Kleinkindbetreuung ist ein wichtiger Standortfaktor für unsere Städte und Gemeinden. Wer die Grunderwerbsteuer absenken will, muss auch sagen, woher das Geld dann kommen soll.»

Bilaniuk sagte: «Wir haben eine ganz andere Situation als im Jahr 2011. Es ist genügend Geld da, um die Kinderbetreuung und deren Ausbau weiter zu finanzieren.» Die Grunderwerbsteuer mache auch den Wohnungsbau teurer. «Es ist unglaubwürdig, wenn Politiker von bezahlbarem Wohnraum sprechen und das Thema Grunderwerbsteuer nicht angehen.» Die Mehrzahl der Parteien im Landtag sei für die Senkung. «Wir lassen bei dem Thema nicht locker.» Die AfD hat sich gleichfalls für eine Absenkung ausgesprochen.

FDP-Fraktionschef kritisierte das Verhalten der CDU. Beim Nachtragshaushalt sei nichts passiert, obwohl die FDP-Fraktion mit Haushaltsanträgen nachgewiesen habe, dass eine entsprechende Absenkung zu finanzieren sei, sagte Liberalen-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. «Wieder verpasst die CDU eine Chance, ihren Sonntagsreden zum Kampf gegen die Wohnungsnot Taten folgen zu lassen, und gleichzeitig die Bürger zu entlasten. Stattdessen winkt man grüne Staatswirtschaftsfantasien durch.»

Die SPD-Fraktion sprach sich für die Beibehaltung des aktuellen Satzes aus. Der finanzpolitischen Sprecher Peter Hofelich sagte: «Gleichzeitig bleiben wir aber bei unserer Forderung der Halbierung des Satzes für junge Familien beim Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum, um diese beim Kauf zu entlasten.»