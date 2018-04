Anzeige

Böhmenkirch (dpa) Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in den vergangenen Tagen an einer Straße. Aus welcher Richtung die Steine geworfen wurden, konnten die betroffenen Fahrer demnach nicht sagen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro, die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass es sich in den drei Fällen um denselben Täter handelt.