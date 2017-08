Stuttgart (dpa/lsw) - Der späte Frost mitten in der Blütezeit im April könnte auch die Apfelernte in Baden-Württemberg in diesem Jahr verderben. Auf Grundlage erster Schätzungen von Mitte Juli geht das Statistische Landesamt davon aus, dass nur rund eine Million Dezitonnen (100 000 Tonnen) zusammenkommt. Das wäre die geringste Menge seit 30 Jahren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte - obwohl die Anbaufläche in den vergangenen Jahren sogar noch gewachsen ist. Im Vorjahr waren es 2,8 Millionen Dezitonnen. Als Grund hätten die amtlichen Obsternteberichterstatter landesweit den Frost im Frühjahr angeführt. Viele Bemühungen, die Blüten zu schützen, hätten nur hier und da die erhoffte Wirkung gezeigt.

Anzeige