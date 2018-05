Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Dem Südwesten stehen am Dienstag Gewitter mit Starkregen und Hagel bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) drohen sie im Bergland bereits ab Mittag. Danach werden auch andernorts Gewitter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel erwartet. Den Meteorologen zufolge kann es stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben. Örtlich seien sogar Unwetter mit Starkregen von 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter möglich und Hagelkörner mit einer Größe um die drei Zentimeter. In der Nacht zum Mittwoch könne es zwar noch vereinzelt Gewitter geben. Das Unwetterpotenzial nehme aber ab.