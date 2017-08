Freiburg (dpa/lsw) - Der Städtetag in Baden-Württemberg fordert von der grün-schwarzen Landesregierung einen Finanzplan zur vorgesehenen Digitalisierung an Schulen. Ihren Beschlüssen und Ankündigungen müsse die Regierung Taten folgen lassen, sagte der Präsident des Städtetags, Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne), der Deutschen Presse-Agentur. Das Vorhaben, Schulen zu digitalisieren, sei richtig. Die Frage, wie das finanziert werden solle, sei aber offen. Das Land dürfe die Kommunen nicht alleine lassen.

Zur Digitalisierung an Schulen brauche es Technik und mehr Personal, sagte Salomon. Nach Berechnungen des Städtetags koste dies in Baden-Württemberg für alle Schulen rund 1,8 Milliarden Euro. „Momentan sieht es so aus, als dürften wir das alleine zahlen.“

