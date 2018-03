Anzeige

Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Ministerien im Land müssen in den beiden kommenden Jahren um zusammen 1,2 Milliarden Euro kürzen. Damit droht im Landeshaushalt eine massive Neuverschuldung. Finanzminister Willi Stächele (CDU) erklärte gestern nach dem Beschluss des Kabinetts zum Doppelhaushalt 2010/11, die Einsparvorgaben beliefen sich zum jetzigen Stand auf 500 Millionen Euro für 2010 sowie 700 Millionen für 2011. Die um 200 Millionen niedrigere Vorgabe für 2010 soll der konjunkturellen Lage Rechnung tragen. Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) hatte bereits im September von je 600 Millionen Kürzungssumme gesprochen. Im Land wird für den Doppeletat bereits laut der mittelfristigen Planung ein Defizit von drei Milliarden zugrundegelegt. Durch Steuerausfälle und mögliche Steuersenkungen wird ein zusätzliches Loch von 3,8 Milliarden befürchtet. Zum Teil ist die Rede von einem Defizit bis zu acht Milliarden.

Die Ressorts forderte Stächele auf, realisierbare Konzepte entsprechend der Vorgaben zu entwickeln. Strukturelle Kürzungsmaßnahmen seien dabei vorrangig. Der Minister verwies darauf, dass der Doppelhaushalt 2010/11 im Zeichen der „größten Finanz- und Wirtschaftskrise in der Geschichte Deutschlands“ stehe. Dies führe zu stark rückläufigen Steuereinnahmen, aber auch zu hohen staatlichen Ausgaben für die Stützung der Konjunktur sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Regierung stehe deshalb vor einem „finanzpolitischen Kraftakt“ und müsse alle möglichen Einsparpotenziale ausschöpfen.

Zur möglichen Aufnahme weiterer Schulden äußerte sich Stächele nicht. Das Land hatte 2008 sowie 2009 nach Jahrzehnten der Kreditaufnahme keine weiteren Schulden angehäuft. Der Minister hatte die neuerliche Schuldenaufnahme in der Vergangenheit ins Gespräch gebracht. Dagegen hatte Oettinger bekräftigt, er bleibe beim Ziel, keine weiteren Schulden aufzunehmen. Begründet hatte er dies mit dem Hinweis, so bleibe der Druck zum Sparen erhalten. In der CDU/FDP-Koalition wächst allerdings die Skepsis. Die Rede ist davon, dass das Land bis zu 2,5 Milliarden Euro aufnehmen muss. Dies würde einen Rekord bedeuten.

Stächele konkretisierte nicht, wo in den einzelnen Ministerien gekürzt werden soll. Präzisere Eckdaten für die parlamentarische Beratung erwartet der Minister durch die finanzpolitischen Beschlüsse der künftigen schwarz-gelben Bundesregierung sowie durch die im November anstehende nächste Steuerschätzung. Der Etat solle „wie schon immer vorgesehen“ am 17. Dezember im Landtag eingebracht und im Februar 2010 verabschiedet werden, betonte Stächele. „Wilder Aktionismus“ bringe nichts.

Die Grünen im Landtag hatten bereits am Vortag Kürzungen um je eine Milliarde pro Jahr gefordert. Andernfalls werde der Schuldenstand des Landes von 42 Milliarden bis 2020 auf 71 Milliarden anwachsen.