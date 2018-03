Anzeige

Von Edgar Neumann





Stuttgart - Als Ministerpräsident Günther Oettinger vor vier Jahren die Nachfolge von Erwin Teufel antrat, da wollte er die CDU vor allem für junge Wähler in den Städten attraktiver machen. Dieses Vorhaben ist bei der Europawahl am Sonntag gescheitert. Die CDU erlitt ihre erheblichen Verluste vor allem in dicht besiedelten städtischen Regionen. Der ländliche Raum mit einem Durchschnittswert von 46,2 Prozent erwies sich - wie zuzeiten Teufels - als stärkere Bastion der Christdemokraten als die Ballungsräume mit 29,7 Prozent, wie eine erste Analyse des Statistischen Landesamtes gestern ergab.

Genau umgekehrt ist es bei der SPD, die am Sonntag zwar ebenfalls leichte Einbußen hinnehmen musste. Aber die Sozial­demokraten erzielten in eher urban geprägten Kreisen mit hoher Bevölkerungsdichte bessere Ergebnisse von im Schnitt 20,5 Prozent.

Moderner Regierungsstil zieht nicht

Die Untersuchung der Statistiker offenbart eine Schwäche der baden-württembergischen Christdemokraten, die auch Oettingers bewusst offener und auf Modernität angelegter Regierungsstil bisher nicht beheben konnte. Gerade in den Städten heimsten die Grünen ein beträchtliches Maß an Stimmen ein. Während die CDU in allen 44 EU-Wahlkreisen Einbußen hinnehmen musste, legten die Grünen in 36 Kreisen zu. Vor allem die Hochschulstandorte erwiesen sich erneut als Grünen-Hochburgen. In Freiburg erzielten sie ein Ergebnis von 32,5 Prozent, in Heidelberg 28,6 und im Kreis Tübingen 24,2 Prozent. Das glatte Gegenteil des CDU-Trends gelang ihrem Koalitionspartner im Land, der FDP: Die Liberalen errangen in jedem der 44 Wahlkreise einen Stimmenzuwachs, der in Freudenstadt im Schwarzwald mit einem Plus von 19,7 Prozent am höchsten war. In ihrem Stammland hatten die Liberalen ihren Stimmenanteil von 6,8 auf 14,1 Prozent mehr als verdoppelt.

Die Strategen der Südwest-FDP können sich damit in ihrem Kurs bestätigt fühlen, dem großen Regierungspartner in Einzelfragen auch mal lautstark Paroli zu bieten. So hatten die Liberalen vor kurzem gegen Oettingers Willen einen Personalwechsel an der Spitze der Landesbank Baden-Württemberg durchgesetzt, die im Zuge der Finanzkrise einen Verlust von 2,1 Milliarden Euro verbuchen musste. Dies hatte beim Regierungschef massiven Ärger ausgelöst. Einen Bruch der Koalition hatte Oettinger jedoch nicht riskieren wollen.

Der Schwanz und sein Hund

Bis zur Landtagswahl im Jahr 2011 dürften damit weitere Konflikte zwischen den Koalitionspartnern programmiert sein, zumal sich die CDU lange Zeit in der beherrschenden Rolle des Hundes gefiel, für den es klar war, dass der Schwanz nicht mit ihm wackelt, wie es CDU-Generalsekretär Thomas Strobl einmal recht drastisch ausdrückte. Seit der Europawahl dürfte das Selbstbewusstsein der FDP beträchtlich gewachsen sein.

SPD EROBERT MANNHEIM ZURÜCK

Die SPD hat bei der Kommunalwahl ihre einstige Hochburg Mannheim zurückerobert und stärkt damit künftig Oberbürgermeister Peter Kurz den Rücken. Nach Auszählung der unveränderten Stimmzettel sind die Sozialdemokraten mit 32,4 Prozent stärkste Partei im Mannheimer Gemeinderat. Die CDU musste demnach herbe Verluste hinnehmen. In der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs verloren die Christdemokraten 8,4 Punkte und kommen nur noch auf 31,7 Prozent. Die Grünen legten um 3,9 Punkte auf 14,1 Prozent zu. Auch die FDP gewann und kam auf 6,8 Prozent (2004: 3,4 Prozent). Nach diesen Zahlen erhielte die CDU nach Angaben der Stadt 16 Sitze, die SPD 17, die Grünen 7 Sitze, die Mannheimer Liste und die FDP jeweils 3, und die Linke 2 Sitze. lsw