Anzeige

Stuttgart (dpa) - Im Zusammenhang mit der Insolvenz des Küchenbauers Alno in Pfullendorf hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Angaben darüber hinaus - also weshalb und gegen wen ermittelt wird - wollte ein Sprecher am Freitag nicht machen. Alno hatte vergangenen Sommer Insolvenz angemeldet. Nach Erkenntnissen von Insolvenzverwalter Martin Hörmann ist das Unternehmen aber schon viel eher zahlungsunfähig gewesen - womöglich schon vor Jahren.

Wesentliche Teile des Unternehmens wurden mittlerweile an einen Investor verkauft, der unter dem Namen Neue Alno GmbH demnächst wieder Küchen ausliefern will. Das Insolvenzverfahren gegen die Alno AG läuft davon unberührt aber weiter.