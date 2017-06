Karlsruhe (dpa/lsw) - Bürger lassen sich immer weniger gefallen - das bekommt auch die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe zu spüren. Seit 2013 nimmt die Zahl der Rechtsbeschwerden und Revisionen Jahr für Jahr stetig zu. Dies sei das berechtigte Anliegen eines Bürgers, betonte Generalstaatsanwalt Uwe Schlosser am Freitag bei der Jahrespressekonferenz seiner Behörde. Es gebe aber auch „beschwerdefreudige Bürger“, die per E-Mail wiederholt verschiedene Behörden beschäftigten. „Das bindet bei uns nicht unerheblich Arbeitskraft.“

Allein die Zahl der Beschwerden gegen Verfahrenseinstellungen stieg von 2358 Fällen im Jahr 2013 auf 2509 im vergangenen Jahr. Erfolgreich war davon nur ein verschwindend kleiner Teil: 37 Fälle oder 1,47 Prozent.

Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe hat die Aufsicht über sieben Staatsanwaltschaften zwischen Konstanz und Mosbach. Sie entscheidet unter anderem über Beschwerden gegen Einstellungen von Verfahren und Auslieferungen an andere Staaten. Auch ist sie auf deutscher Seite oberste Instanz für alle Ordnungswidrigkeiten und Straftaten mit Schiffen auf dem Rhein. Neu ist eine Abteilung gegen Cyber-Kriminalität in Mannheim.

