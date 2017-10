Anzeige

Schömberg (dpa/lsw) - Nach einem Sprung aus dem Fenster seiner Unterkunft in Schömberg ist ein Asylbewerber noch immer in Lebensgefahr. Sein Zustand sei unverändert, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Mann stamme offiziellen Angaben zufolge aus Gambia. Die Polizei vermutete, dass er aus Angst vor einer drohenden Abschiebung am Vortag aus etwa sieben Metern Höhe gesprungen war. Allerdings habe man mit dem Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht sprechen können, fügte der Sprecher hinzu.

Beamte wollten den 43-Jährigen am Morgen abholen, trafen ihn aber nicht an. Passanten entdeckten ihn vor dem Haus am Boden liegend. Ein Zeuge hatte den Sprung laut Polizei beobachtet. Der Mann hätte eigentlich zur Überprüfung seiner tatsächlichen Identität zum Regierungspräsidium Karlsruhe gebracht werden sollten, eine frühere Vorladung hatte er ignoriert. Wie der Polizeisprecher am Freitag sagte, sollte der Mann auf eine Delegation aus Gambia treffen. Bei dem Termin sei es um die Frage gegangen, ob der 43 Jahre alte Mann tatsächlich aus dem westafrikanischen Land stammt.