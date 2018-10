Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder will für das Amt des Landesgeneralsekretärs kandidieren und Amtsinhaberin Luisa Boos herausfordern. Er werde beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen antreten, sagte Binder am Mittwoch in Stuttgart. Der 35-Jährige ist bislang Vize-Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Er wolle dazu beitragen, dass die Südwest-SPD in schwierigen Zeiten wieder an Schlagkraft gewinne, indem Fraktion und Partei enger zusammenarbeiteten. So müsse bereits heute die Landtagswahl 2021 vorbereitet werden. Beim Parteitag wird der Parteivorstand gewählt.

Die amtierende Vorsitzende Leni Breymaier will ihr Amt behalten - der Bundestagsabgeordnete und bisherige Parteivize Lars Castellucci fordert sie heraus. Im November können die SPD-Mitglieder im Südwesten schriftlich darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen. Bei ihrer Wahl vor zwei Jahren hatte Breymaier ihre Kandidatur daran geknüpft, dass sie mit Luisa Boos eine Generalsekretärin ihres Vertrauens bekommt. Ob Breymaier auch mit einem anderen Generalsekretär zusammenarbeiten würde, war zunächst offen. Binder selbst betonte, dass seine Kandidatur nicht daran geknüpft sei, wer Parteivorsitzender werde.

Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. In den Umfragen sackte sie auf einen Tiefstand von 11 Prozent ab. Deshalb gibt es große Unruhe in der Partei. An diesem Mittwochabend wollten Breymaier und Castellucci beim Kreisparteitag der SPD in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) für sich werben.