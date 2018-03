Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD wird sich zu Sondierungsgesprächen mit der CDU zusammensetzen. Er habe eine Einladung von CDU-Fraktionschef Guido Wolf erhalten und werde den Termin wahrnehmen, sagte SPD-Landeschef Nils Schmid am Dienstag in Stuttgart. Er betonte aber: „Jetzt liegt der Ball im Feld der Grünen.“ Die SPD werde sich nicht dazu hergeben, den Willen der Wähler zu ignorieren. Und diese wollten Winfried Kretschmann (Grüne) als Regierungschef und nicht Wolf. Mit dieser Begründung hatte die SPD-Spitze am Montag eine Koalition mit CDU und FDP abgelehnt.

Schmid betonte, als Folge des enttäuschenden Wahlergebnisses für die SPD müsse die Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion und gegebenenfalls SPD-Regierungsmitgliedern verbessert werden.