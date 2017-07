Freiburg (dpa/lsw) - SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hat den regierenden Grünen Desinteresse an der Schulpolitik vorgeworfen. In der Koalition sei die Partei „in der Bildungspolitik vollkommen von der Bildfläche verschwunden“, kritisierte der Chef der SPD-Opposition im Landtag im Gespräch mit der „Badischen Zeitung“ (Montagausgabe).

Eine Verantwortung für das neuerlich schlechte Abschneiden baden-württembergischer Grund- und Hauptschüler in Leistungstests für Deutsch und Mathematik lehnte der ehemalige Kultusminister ab. Die Verantwortung dafür trügen CDU-geführte Vorgängerregierungen - namentlich nannte Stoch die frühere Ministerin Annette Schavan.

Bis 2011 hätten unionsgeführte Regierungen „keinen Federstrich“ gegen den Niedergang der Hauptschule getan. Dagegen habe die grün-rote Regierung „vieles richtig gemacht“ - etwa den Grundschulen mehr Stunden für Deutsch und Mathematik verordnet und die Gemeinschaftsschule eingeführt, meinte der SPD-Fraktionschef.

