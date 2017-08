Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts hoher Steuermehreinnahmen fordert die oppositionelle SPD ein milliardenschweres Investitionsprogramm für Baden-Württemberg. Rund eine Milliarde Euro sollen nach den am Dienstag in Stuttgart präsentierten Vorstellungen von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und SPD-Finanzexperten Peter Hofelich in ein Bauprogramm für Landesliegenschaften und Landesstraßen fließen. Zudem sollte das Land die Kommunen mit zusätzlichen Geldern bei der Modernisierung von Schulen, bei Krankenhausinvestitionen und der Wohnbauförderung unterstützen. Nach Einschätzung der SPD hat Grün-Schwarz Reserven von fünf Milliarden Euro. Die Koalition hatte Eckpunkte für den neuen Haushalt für die Jahre 2018/2019 vorgelegt.

Anzeige