Stuttgart/Berlin (lsw) - Der Bund ist laut den Angaben der SPD nun doch zum Kauf der dem Land Baden-Württemberg angebotenen Daten von Steuerbetrügern bereit. Man wolle die Daten prüfen und gegebenenfalls selbst kaufen, habe der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Hartmut Koschyk (CSU), gestern im Finanzausschuss des Bundestags angekündigt, sagte die finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nicolette Kressl, der dpa. Der Bund werde den Kauf möglicherweise gemeinsam mit einem anderen interessierten Land abwickeln, habe Koschyk erklärt.

Das würde den bisherigen Ablauf der Diskussion über den Umgang mit der CD auf den Kopf stellen. Auf dem Umweg über den Bund könnten die Daten nun doch noch in die Hände baden-württembergischer Steuerfahnder landen. Sie erwarten dadurch Nachzahlungen von bis zu sieben Millionen Euro. Auf der CD sollen die Daten von 1748 Anleger aus dem gesamten Bundesgebiet sein. Angeblich geht es um Anlagen mit einem Wert von 280 Millionen Euro.

Am vergangenen Freitag hatte die CDU/FDP-Koalition in Baden- Württemberg erklärt, sie werde die Daten in Absprache mit dem Finanzministerium in Berlin an den Bund abgeben, damit dieser sie prüfen und eventuell kaufen kann. Daraufhin hatte aber das Ressort von Minister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärt, ein Kauf sei Sache der Länder. Als Reaktion hatte Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) entschieden, das Land werde die Steuersünder-CD nicht kaufen und die Probedaten auch nicht an den Bund weiterreichen.

Damit gab Mappus den rechtlichen Bedenken der mitregierenden FDP nach und stellte sich gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Schäuble, die die Bedenken nicht teilen. Zudem zeigte sich Mappus verwundert, dass das Bundesfinanzministerium seine „klare Zusage“ wieder zurückgezogen hat, die Daten möglicherweise zu kaufen.

Laut der SPD-Politikerin Kressl erklärte Koschyk im Finanzausschuss des Bundestags weiter, dass das jetzige Vorgehen mit dem Land abgestimmt sei. Ein Sprecher des Stuttgarter Finanzministeriums wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Hessen prüft Daten

In Hessen werden indes auf Bitten des Bundes „umfangreiche Daten“ möglicher Steuersünder geprüft, wie Finanzminister Karlheinz Weimar (CDU) im Wiesbadener Landtag mitteilte. Es handele sich aber nicht um Daten aus Baden-Württemberg, ergänzte er am Rande des Plenums.

Unterdessen hat der baden-württembergische SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Lange Strafanzeige gegen Mappus und Justizminister Ulrich Goll (FDP) gestellt. Er wirft ihnen wegen des Neins zu dem Kauf der Daten Strafvereitelung im Amt vor. „Baden-Württemberg darf nicht zur Steueroase werden“, teilte Lange in Berlin mit. Der Bund und andere Länder hätten im Gegensatz zur CDU/FDP-Regierung in Stuttgart keine Bedenken gegen den Kauf der Daten von Steuerbetrügern. Wenn Mappus und Goll nun die Strafverfolgung der Steuerhinterzieher verhinderten, sei das rechtswidrig, erklärte der SPD-Parlamentarier. Das Justizministerium und die Südwest-CDU wiesen die Anwürfe zurück. Golls Sprecher erklärte: „Dieser Vorwurf ist barer Unsinn. Es gibt keine Pflicht des Staates, illegale Geschäfte mit dubiosen Datenhändlern zu tätigen.“ CDU-Generalsekretär Thomas Strobl nannte Lange einen „politisch kraftlosen Schaumschläger“. Auch SPD-Landtagsfraktionschef Claus Schmiedel wollte sich der Initiative Langes nicht anschließen: „Wir sind prinzipiell nicht dafür, dass man die politische Debatte ins juristische Feld verlagert.“