Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die SPD hat in Baden-Württemberg nach dem Votum über die große Koalition insgesamt keine Mitglieder verloren. Unter dem Strich habe die Partei nach dem Stichtag zur Beteiligung am Mitgliedervotum sogar noch weitere Mitglieder gewonnen, sagte Parteisprecher Andreas Reißig am Dienstag. Es habe nach dem Eintritt in die Regierung zwar vereinzelte Austritte, aber auch weitere Eintritte gegeben. «Natürlich schmerzt jeder einzelne Austritt, aber eine Austrittswelle ist nicht zu beobachten», sagte Reißig.

Die SPD hatte vor dem Mitgliederentscheid allein in Baden-Württemberg gut 2700 neue Mitglieder hinzugewonnen, nachdem unter anderem die Jusos intensiv um Neumitglieder geworben hatten. Kritiker der Kampagne hatten befürchtet, dass die Neumitglieder nur für das Votum eintreten und direkt danach wieder austreten würden. Insgesamt haben die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg rund 38 000 Mitglieder.