Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ergiebigen Dauerregen kommt ab Montag der Spätsommer in Baden-Württemberg zurück. Zuerst zeigt er sich noch etwas verhalten mit einem Mix aus Sonne und Wolken, bevor er dann am Dienstag mit viel Sonne durchstartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart meldete sommerliche 26 Grad. Nur der Mittwoch bleibt grau mit kräftigen Schauern und Gewittern. Diese halten jedoch nicht an und ab Donnerstag wird es wieder spätsommerlich schön bei etwas kühleren 20 Grad.

