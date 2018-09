Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Der Spätsommer lässt nicht locker - zum Wochenstart gibt es im Südwesten erneut viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Montag und Dienstag werde es voraussichtlich im Rheintal und in der Kurpfalz am wärmsten, sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart, am Samstag. Dann seien bis zu 31 Grad möglich.

Bereits am heutigen Samstag ziehen die Temperaturen nach zuletzt wechselhaftem Wetter wieder spürbar an. Laut DWD pendeln die Temperaturen zwischen 16 Grad im Schwarzwald und 24 Grad im Breisgau. Am Sonntag gibt es bis zu 27 Grad im Rheintal. Dabei scheint verbreitet die Sonne und es bleibt trocken.